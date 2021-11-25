واشنطن: لا حل عسكريا للصراع في إثيوبيا والدبلوماسية هي الخيار الوحيد

واشنطن - (د ب أ):

قالت الولايات المتحدة إنه "لا حل عسكريا" للصراع في إثيوبيا، مشيرة إلى أن الدبلوماسية هي "الخيار الأول والأخير والوحيد".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء أبي (أحمد) يقف على الجبهة اليوم، والتقارير الإعلامية للرياضيين والبرلمانيين وقادة الأحزاب والإقليميين الإثيوبيين البارزين الذين أعلنوا أيضا أنهم سينضمون إلى رئيس الوزراء على الخطوط الأمامية".

وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للنزاع في إثيوبيا".

وقال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن رئيس الوزراء آبي أحمد موجود على الخطوط الأمامية مع القوات الحكومية منذ الثلاثاء، مع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.

يشار إلى أن آبي أحمد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه رئيس الحكومة. وقال وزير الإعلام الإثيوبي، الأربعاء إن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين هو المسؤول عن تسيير الأعمال اليومية للحكومة.

وأضاف أن الحكومة شنت "هجوما كبيرا" على جبهة تحرير شعب تيجراي وزعم أنها قتلت 12 من قادتهم خلال اليومين الماضيين.

وتواجه إثيوبيا، بعرقياتها المتعددة، خطر التفكك جراء الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير شعب تيجراي، والذي تفاقم منذ نحو عام.

وسيطرت الجبهة على مقاليد الأمور في إثيوبيا لمدة خمسة وعشرين عاما قبل أن تنضم إلى صفوف المعارضة بعد انتخاب آبي أحمد رئيسا للوزراء في 2018، ثم عززت قواعدها إقليم تيجراي، شمالي البلاد.

وأدى الصراع العام الماضي بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيجراي بشأن تأجيل الانتخابات الوطنية جراء جائحة فيروس كورونا، إلى العنف الجاري حاليا. وقد أقام إقليم تيجراي انتخابات إقليمية، ضد رغبة الحكومة الوطنية ما أثار اشتباكات مستمرة منذ نوفمبر 2020.

وحذرت اللجنة الدولية للصيب الأحمر الأربعاء من تدهور الوضع الإنساني في إثيوبيا.