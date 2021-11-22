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العراق يبحث مع التحالف الدولي أوضاع النازحين

05:35 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
العراق يبحث مع التحالف الدولي أوضاع النازحين

النازحين

بغداد - (أ ش أ):

بحثت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، مع وفد من التحالف الدولي، أوضاع النازحين والعائلات العائدة من مخيم الهول.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن جابرو استقبلت وفدًا من التحالف الدولي ضم كلاً من العميد فنسنت كوست من القوات الجوية الفرنسية، واللفتنانت كولونيل يورج ويتوشيك من الجيش الألماني، في بغداد؛ لبحث أوضاع النازحين في المخيمات، وخطة الوزارة في إعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة.

وأوضحت الوزارة أنه تم أيضًا، خلال اللقاء، بحث أوضاع العوائل العائدة من مخيم (الهول) السوري، وكيفية تأمين احتياجاتها الضرورية، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية.

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Asha
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