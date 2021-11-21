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مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان

05:12 م الأحد 21 نوفمبر 2021
مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان

وزارة الخارجية المصرية

وكالات

رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اليوم الأحد.

وأشادت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساء الأحد، بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.

وأعربت مصر عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.

وزارة الخارجية المصرية السودان عبد الفتاح البرهان عبد الله حمدوك

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