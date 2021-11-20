الصحة العالمية تدعو إلى طرح "إلزامية التلقيح ضد كورونا" للنقاش

الصحة العالمية تدعو إلى طرح إلزامية التلقيح ضد كور

لندن- (بي بي سي):

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع عدد الوفيات في أوروبا إن لم تتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة الوباء،

وقالت المنظمة إن أعداد الوفيات قد تصل إلى نصف مليون شخص خلال خمسة أشهر إن لم تتحرك أوروبا لمواجهة موجة التفشي الجديدة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، لبي بي سي إن توسيع رقعة الالتزام بوضع الكمامة الذي يراوح الآن عند نسبة 48 في المئة قد ينقذ ألاف الأرواح.

كما أشار إلى ضرورة التعجيل بإعطاء الجرعة الثانية والثالثة المعززة من اللقاح للمواطنين، واستخدام العلاجات الجديدة وأجهزة التنفس الصناعي للتعامل مع الفيروس.

واعتبر كلوغه التلقيح الإجباري، وهو ما فرضته النمسا مؤخرا من الحلول الأخيرة المحتملة لمواجهه الفيروس. وأشار إلى أهمية نقاش فكرة الإلزام من الناحية القانونية والأخلاقية.

وعلل المسؤول الأوروبي ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا خلال الشهور المقبلة ، بقدوم فصل الشتاء وتراجع المناعة الناتجة عن تعاطي اللقاح، وانتشار السلالات الجديدة.