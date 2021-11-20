بعد ترشحه لرئاسة ليبيا.. عقيلة صالح: سأركز على المصالحة الوطنية

وكالات:

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، مُشيرًا إلى أنه "لم يُصغ لصالح أشخاص معينين".

وقال صالح لقناة "العربية" الإخبارية، بعد تقديمه أوراق ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية بمقر المفوضية ببنغازي: "أرغب في التركيز على المصالحة الوطنية حال فوزي بالرئاسة".

وأضاف "المادة 12 من قانون الانتخابات الليبية لن تُعدل.. وعلى أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتاً".

كما أبدى تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، مشددًا على أن "قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض".

كما دعا المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات "حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها"، على حد تعبيره.

يأتي ترشح صالح رسمياً غداة تأكيد المفوضية العليا للانتخابات ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، للانتخابات الرئاسية.

وأشار بيان صادر عن المفوضية إلى أن "قبول الملفات يُعد قبولاً مبدئياً"، وقالت إنها تحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

كما يُتوقع أن يقدم في الساعات المقبلة الدبلوماسي الليبي، عبدالمجيد سيف النصر، أوراق ترشحه للرئاسة في سبها.

وبلغ عدد المُرشحين لانتخابات رئاسة ليبيا 23 مرشحاً، ولعضوية البرلمان 1231 مرشحاً.