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كامالا هاريس.. رئيسة بالإنابة لأمريكا لمدة ساعة ونصف

08:37 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
كامالا هاريس.. رئيسة بالإنابة لأمريكا لمدة ساعة ونصف

كامالا هاريس

واشنطن - (د ب أ):

نقل الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة لفترة وجيزة لنائبته كامالا هاريس اليوم الجمعة، بينما كان تحت التخدير لإجراء منظار للقولون، لتصبح المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة رسميا منصب القائد الأعلى بالنيابة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وحصلت هاريس على لقب "الرئيس بالإنابة" لمدة ساعة و 25 دقيقة بموجب القسم 3 من التعديل الخامس والعشرين للدستور، الذي تم التصديق عليه في عام 1967. ولم يتم العمل بهذه الفقرة رسميا سوى مرتين فقط من قبل ، عندما أجرى الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش عملية منظار للقولون.

وقالت بلومبرج إن هناك امرأة أخرى حصلت على منصب الرئيس بالإنابة ألا وهي إيديث زوجة الرئيس وودرو ويلسون ، التي تولت السلطة التنفيذية بعد تعرض زوجها لسكتة دماغية في عام 1919.

وخضع بايدن للعملية صباح اليوم الجمعة، قبل يوم واحد من عيد ميلاده الـ 79 .

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إن الرئيس تحدث مع هاريس في الساعة 1135 صباحا، واستأنف صلاحياته في ذلك الوقت.

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