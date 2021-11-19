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تركيا: مقتل شخصين وإصابة 4 في انفجار غاز بمبنى سكني

10:37 ص الجمعة 19 نوفمبر 2021
تركيا: مقتل شخصين وإصابة 4 في انفجار غاز بمبنى سكني

أرشيفية

أنقرة - (د ب أ):

صرح مسؤول تركي بأن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب 4 آخرون، جراء انفجار غاز بإحدى البنايات في العاصمة أنقرة، ليلة أمس الخميس.

وقال حاكم أنقرة واصب شاهين للصحفيين في موقع الحادث بمنطقة كيسورين، إن الانفجار أدى إلى انهيار جزء من المبنى، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأوضح الوالي أن الشخصين المتوفيين أب وطفله، وهما من عائلة تركمانية عراقية كانت تقيم بالبناية المذكورة، مع عائلة أفغانية أخرى لم تكن موجودة وقت وقوع الحادث، فضلًا عن مواطنين تركيين.

وأشار أن البناية بها 11 شقة، بعضها ساكن والبعض الآخر لا يوجد به أحد، لافتًا إلى أن البناء قديم وكان مدرجًا ضمن برنامج التحول الحضري بالعاصمة.

أنقرة تركيا انفجار غاز منطقة كيسورين

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