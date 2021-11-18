اليونان تستدعي أطباء القطاع الخاص في محاولة للتعامل مع زيادة حالات كورونا

أثينا - (أ ش أ):

جددت الحكومة اليونانية اليوم /الخميس/ طلبها من أطباء القطاع الخاص في خمس مناطق في شمال البلاد، تقديم المساعدة للنظام الصحي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية أن الحكومة دعت أطباء القطاع الخاص أوائل الشهر الجاري إلى عدم التردد في بذل جهودهم للتخفيف عن المستشفيات العامة في اليونان وأقسام العناية المركزة الغارقة في الإصابات المتزايدة خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يسري القرار - الذي نشرته الحكومة في الجريدة اليونانية الرسمية - لمدة شهر.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس كلمة لشعبه في وقت لاحق اليوم، داعيا المزيد من اليونانيين للحصول على التطعيم.

وكانت الحكومة قد فرضت - في وقت سابق من الشهر الجاري - قيودًا على المواطنين غير المطعمين في محاولة للحد من ارتفاع إجمالي الإصابات الإصابات لتصل إلى 853 ألفا و841 حالة منذ بدء الوباء العام الماضي، بينما توفي 17.012 شخصًا.

يشار إلى أنه تطعيم حوالي 61.8 في المئة من السكان اليونانيين البالغ عددهم حوالي 11 مليون شخص بشكل كامل، بينما تأمل السلطات في الحصول على معدل يصل إلى حوالي 70 في المئة بحلول موسم الخريف المقبل.