طالبان تدعو الكونجرس الأمريكي للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة

وكالات

دعت حركة طالبان، في رسالة الأربعاء الكونجرس الأمريكي للإفراج عن الأصول الأفغانية التي جمدت بعد سيطرتها على أفغانستان، محذرة من أن الاضطرابات الاقتصادية داخل البلاد قد تؤدي إلى موجة هجرة.

وطالب وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، في رسالة مفتوحة، بإلغاء تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني ورفع العقوبات عن المصارف حتى يتم فتح الأبواب أمام علاقات مستقبلية.

واعتبر متقي، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه أفغانستان الآن يكمن في انعدام الأمن الاقتصادي، مرجعًا ذلك إلى تجميد أصول أفغانية من قبل الإدارة الأمريكية.

وذكر أن الحكومة الأفغانية الجديدة بعد سيطرة طالبان على البلاد، اتخذت خطوات عملية نحو الحكم الرشيد والأمن والشفافية وعدم وجود تهديد أفغاني للمنطقة أو العالم وتم تمهيد الطريق لتعاون إيجابي، مضيفًا أن الأفغان يتفهمون مخاوف المجتمع الدولي، لكن من الضروري أن تتخذ جميع الأطراف خطوات إيجابية لبناء الثقة.

وحذر من استمرار الوضع الاقتصادي المتدهور في بلاده، مشيرًا إلى أن استمراره سيؤدي إلى هجرة جماعية في المنطقة والعالم وتؤدي بالنتيجة لمزيد من الأزمات الإنسانية والاقتصادية.

ورأى أن واشنطن تخاطر رالإضرار بسمعتها في أفغانستان، معتبرًا أن ذلك "سيكون بمثابة أسوأ ذكرى تقترفها أمريكا تحفر في ذاكرة الأفغان".

ودعا الكونجرس الأمريكي إلى التفكير بتمعن في رسالته.