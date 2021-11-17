النرويج تحث المانحين على زيادة مساعداتهم للفلسطينيين

اوسلو - (ا ف ب)

حثت النرويج التي تترأس مجموعة المانحين لفلسطين الأربعاء المجتمع الدولي على زيادة مساعداته للأراضي الفلسطينية والتي تراجعت إلى مستوى "مقلق".

تحت تأثير كوفيد وخلافات مع إسرائيل حول تحويل الضرائب التي جمعتها الدولة العبرية نيابة عنها وتراجع مساهمات بعض المانحين الأجانب، من المتوقع أن تواجه السلطة الفلسطينية هذا العام عجزا قدّره البنك الدولي الأسبوع الماضي 1,36 مليار دولار (1,1 مليار يورو).

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلت بعد اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في أوسلو "لقد دعوت الجهات المانحة إلى زيادة مساعداتها". وهو أول اجتماع يتم حضوريا منذ عامين.

وقالت "المساعدات حاليا في مستوى مقلق".

ولم تذكر الوزيرة أي التزامات مالية تم التعهد بها خلال هذا الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج وممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أعلنت الثلاثاء أنها حصلت على وعود بالحصول على هبات على سنوات عدة بقيمة اجمالية قدرها 614 مليون دولار، وهو ما يقل بكثير عن الاحتياجات التمويلية للمنظمة التي تواجه صعوبات لتغطية موازنتها السنوية.

وقالت الأونروا التي تقدم مساعدات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان، مطلع أكتوبر إنها تسعى لجمع 800 مليون دولار سنويا.