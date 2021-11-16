رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه: سنتعامل مع إيران بمُفردنا إذا لزم الأمر

فلسطين - (أ ش أ)

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل مُستعدة للعمل بمفردها إذا لزم الأمر ضد إيران، داعين القوى العالمية إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران، قبل الاستئناف المُقرر للمُحادثات النووية في فيينا في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس - فى تصريحات بعد قيامه بزيارة تدريبات كبيرة للجيش في شمال إسرائيل، نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الثلاثاء - "نرى سياسات إيران في الداخل فيما يتعلق ببرنامجها النووي ومن حيث التسليح في الخارج ونفوذها في سوريا ولبنان ،وعلى العالم أن يتحرك ضد إيران، وإسرائيل مُستعدة لفعل ما هو مطلوب على كل هذه الجبهات وعلى الجبهة الشمالية على وجه الخصوص".

وأضاف "بينما تهتم إسرائيل في المقام الأول ببرنامج إيران النووي، الذي يتقدم بثبات نحو سلاح نووي محتمل، يحذر الجيش الإسرائيلي أيضًا من جهود طهران لإنشاء قواعد عمليات دائمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال شبكة من الوكلاء، في المقام الأول حزب الله في لبنان، والمتمردون الحوثيون في اليمن ومختلف الميليشيات الشيعية في سوريا والعراق".

وفي ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي حضر التدريبات مع جانتس، عن عدم ثقته في المفاوضات النووية المقرر أن يتم استئنافها خلال أسبوعين، ورد الولايات المتحدة المحدود على هجمات وكلاء إيران، في منطقة التنف في جنوب سوريا، وأعمال العدوان الأخرى من قبل إيران بشكل عام.