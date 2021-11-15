وزير الدفاع اٍلإسرائيلي يزور المغرب الأسبوع المقبل

تل أبيب - (د ب ا)

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الاثنين أن جانتس سيزور المغرب الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن يوقع جانتس على اتفاق دفاعي مع الرباط خلال زيارته ويلتقي بنظيره ووزير الخارجية المغربيين، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني.

وتأتي زيارة جانتس بعد مرور قرابة عام على تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في أعقاب إعلانات مماثلة من جانب الإمارات والبحرين والسودان، في صفقات توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

في المقابل، اعترفت واشنطن بسيادة المملكة على الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية.

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد المغرب في أغسطس الماضي لفتح مكتب الاتصال الإسرائيلي رسمياً في الرباط، فضلاً عن لقاء المسؤولين وتوقيع سلسلة من الاتفاقيات.

وفي سبتمبر الماضي، قالت شركة الطيران الوطنية المغربية إنها ستبدأ رحلات منتظمة مباشرة إلى إسرائيل

وستنطلق الخدمة التي تربط بين العاصمتين التجاريتين الدار البيضاء وتل أبيب في 12 ديسمبر، بعد يومين من الذكرى الأولى لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل بوساطة الإدارة الأمريكية السابقة.