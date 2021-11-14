تحذير أمريكي للصين عشية قمة بايدن وشي

واشنطن-(أ ف ب):

وجّهت الولايات المتحدة، السبت، تحذير إلى الصين بشأن تايوان قبل ساعات من قمة افتراضية مقررة، الاثنين، بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال بنظيره الصيني وانج يي "عن قلقه إزاء الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي المتواصل لجمهورية الصين الشعبية على تايوان"، حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

ويعقد بايدن ونظيره الصيني اجتماعاً عبر الفيديو، الاثنين، هو الثالث بين رئيسي الدولتين، بينما تتراكم الخلافات بين واشنطن وبكين اللتين تبديان حزماً في مواقفهما بشأن عدة ملفات من بينها تايوان. وتهدف المحادثة بين بلينكن ووانغ إلى التحضير للقمة بين الرئيسين.

ودعا بلينكن بكين إلى "الانخراط في حوار هادف" لحل خلافاتها مع تايبيه "سلمياً ووفقاً لرغبات الشعب في تايوان ومصالحه"، حسب الخارجية الامريكية.

وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، الأسابيع الماضية، على خلفية عدة ملفات، بدءاً بالتجارة، مروراً بحقوق الإنسان، ووصولاً إلى طموحات الصين الإقليمية؛ وهذا ما دفع بايدن إلى تعزيز تحالفاته الإقليمية في آسيا. وتصاعد التوتر خلال الأسابيع الأخيرة بشأن مصير تايوان.

بعد تصريحات بايدن الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتدخل إذا هاجمت الصين الجزيرة، عاد الدبلوماسيون الأميركيون إلى خط تقليدي وأكثر حذراً، مضاعفين التحذيرات ومشددين على اعتزامهم "ردع" بكين عن أي تدخل عسكري.

وفي أجواء التوتر هذه، تقوم محادثات تماشياً مع رغبة واشنطن في إبقاء "قنوات الاتصال" مفتوحة على أعلى مستوى، بعد اتصالات على المستوى الوزاري لم تجرِ دائماً بشكل جيد في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وانغ قال لنظيره الأمريكي إن "الجانبين يجب أن يلتقيا في منتصف الطريق" خلال المحادثات بين شي وبايدن. كما أكد لبلينكن أن على واشنطن الكف عن إرسال "إشارات خاطئة" حول وضع تايوان.

والجمعة، قال بلينكن إن "علاقتنا مع الصين من أهم العلاقات وأكثرها تعقيداً".

وأضاف: "هناك أبعاد مختلفة: التعاون والمنافسة والمواجهة، وسنعمل على هذه الجوانب الثلاثة في آن واحد"، مرحباً بتحقيق الصين "بعض التقدم" في القضايا المتعلقة بالمناخ.