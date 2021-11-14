أول ظهور علني للملكة إليزابيث منذ دخولها المستشفى

وكالات:

تحضر الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا قداس يوم الذكرى في نصب سانوتاف التذكاري في لندن، الأحد.

يأتي ذلك في أول مشاركة شخصية لها منذ أن نصحها الأطباء بالراحة بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي.

وتوجهت الملكة اليزابيث إلى المستشفى لإجراء "فحوص مبدئية" لمرض لم يتم كشف النقاب عنه. ومنذ ذلك الحين غابت عن مناسبات مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ واحتفال بذكرى قتلى الحرب في البلاد مساء أمس السبت.

ورغم التقاط صور للملكة وهي تحيي كبار الشخصيات على الإنترنت، قال القصر الملكي إن الملكة البالغة من العمر 95 عاما صممت على الظهور شخصيا في النصب التذكاري حيث ينضم أفراد من العائلة المالكة إلى كبار أعضاء الحكومة والجيش وقدامى المحاربين لإحياء ذكرى الذين قتلوا في الحرب.