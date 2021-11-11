7 لغات لإرشاد المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية بالمسجد الحرام

معتمرون بعد رفع التباعد في الحرم المكي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، وفرت خدمات ترجمة المسائل الشرعية للمعتمرين والزوار بـ7 لغات عالمية عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم" وهي: الإنجليزية والأوردية والفارسية والفرنسية والتركية والهوسا والبنغالية.

وأعدت الرئاسة خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

وأوضحت الرئاسة، أن برنامج "نرشدكم بلغتكم" يجيب عن أسئلة المعتمرين والزوار من خلال ترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، وعبر الروبوت التوجيهي والاتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ (23,135) مستفيداً عبر (7) مواقع داخل المسجد الحرام.