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ولي العهد السعودي يؤكد التزام بلاده بتعزيز أمن واستقرار الطاقة العالمية

07:19 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
ولي العهد السعودي يؤكد التزام بلاده بتعزيز أمن واستقرار الطاقة العالمية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

السعودية - (أ ش أ)

أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التزام بلاده بتعزيز أمن واستقرار الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الأمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث بحثا عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد جونسون بإعلان ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

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Asha
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الطاقة العالمية

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