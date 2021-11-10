ولي العهد السعودي يؤكد التزام بلاده بتعزيز أمن واستقرار الطاقة العالمية

السعودية - (أ ش أ)

أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التزام بلاده بتعزيز أمن واستقرار الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الأمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث بحثا عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد جونسون بإعلان ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.