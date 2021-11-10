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"القبس": الداخلية الكويتية توقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

12:45 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
"القبس": الداخلية الكويتية توقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

وزارة الداخلية الكويتية

(وكالات):

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر أمنية مطلعة بأن الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الأخيرة.

ونقلت "القبس" عن المصادر قولها: "إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد"، كما لفتت المصادر إلى أن "القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول فيز العمل".

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