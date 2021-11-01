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أوروبا تواجه نقصًا في إمدادات الغاز مع بطء وتوقف صادرات

06:12 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
أوروبا تواجه نقصًا في إمدادات الغاز مع بطء وتوقف صادرات

موقع اعمال الغاز الطبيعي

بروكسل - (د ب أ)

أصبحت أوروبا في احتياج شديد للغاز الطبيعي مجددا مع تدفق امدادات الغاز الروسية في اتجاه عكسي، وبعدما أوقفت الجزائر شحنات الغاز إلى إسبانيا.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوعين اليوم الاثنين بعدما تراجعت بنسبة 26% الأسبوع الماضي مع بدء تدفق الغاز الروسي شرقا من ألمانيا إلى بولندا خلال نهاية الأسبوع، عكس الاتجاه المعتاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تحصل إسبانيا على كميات أقل من الغاز حاليا بعد انتهاء الاتفاق المستمر منذ 25 عاما لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب، دون أن يتم تجديده.

وحطمت العقود الآجلة للغاز الأوروبي الأرقام القياسية لعدة أيام هذا العام مع وقف روسيا للغاز المتجه إلى أوروبا وتحول شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا. وتسببت أسعار الطاقة المرتفعة في ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو في شهر أكتوبر إلى أعلى مستول له خلال 13 عاما، مما أثار مخاوف من حدوث ركود اقتصادي. وقد تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوفير إمدادات إضافية إلى أوروبا إلا أنها لم تصل بعد.

امدادات الغاز الروسية الغاز الطبيعي إسبانيا أوروبا

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