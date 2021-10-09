الإمارات تدين بشدة تفجير مسجد في قندوز الأفغانية

أبوظبي- (د ب أ):

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي استهدف مسجداً في ولاية قندوز الأفغانية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في بيان صحفي، السبت، إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأسفر تفجير انتحاري في مسجد شيعي في شمالى أفغانستان عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين أمس الجمعة، في أسوأ هجوم منذ رحيل القوات الدولية واستيلاء طالبان على السلطة.

وأعلن "داعش" مسؤوليته عن هذه المجزرة وزعم عبر الناطق الدعائي بلسانه، وهو وكالة أعماق للأنباء، أن 300 شخص قتلوا أو أصيبوا، وهو عدد أعلى مما ذكرته مصادر أخرى .

وذكرت وكالة أنباء بختار الحكومية الأفغانية أن 43 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 143 آخرون في انفجار قوي بمنطقة خان أباد بمدينة قندوز التى تحمل ذات اسم الولاية .

وأعلن نائب لمدير ادارة الصحة في ولاية قندوز سقوط "نحو 50 قتيلا وما لا يقل عن 50 جريحا"، وذكر صحفيون محليون أن 70 شخصا على الأقل قتلوا.