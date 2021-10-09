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عقد محادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر

11:30 ص السبت 09 أكتوبر 2021
عقد محادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر

حركة طالبان

واشنطن- (د ب أ):

يعتزم وفد أمريكي لقاء ممثلين رفيعي المستوى من حركة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت وغدا الأحد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مساء الجمعة إن المحادثات لن تركز على الاعتراف بحركة طالبان أو أضفاء الشرعية عليها كحكام لأفغانستان، لكنها ستكون استكمالا للمحادثات العملية بشأن قضايا تهم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

وأكد إن الأولوية القصوى لبلاده هي استمرار الرحيل الآمن للأفغان والمواطنين الأمريكيين والرعايا الأجانب من أفغانستان.

وأضاف المتحدث أن الهدف من المحادثات هو حث طالبان على احترام حقوق جميع المواطنين الأفغان، ومن بينهم النساء والفتيات وتشكيل حكومة شاملة تحظى بدعم واسع.

حركة طالبان قطر الولايات المتحدة

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