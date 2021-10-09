جوائز نوبل: كيف تُمنح وما قيمتها المالية ومن هم الفائزون بها في 2021؟

ستوكهولم- (بي بي سي):

تقديرًا لجهودهما في الدفاع عن حرية التعبير"، حصل الصحفيان: ماريا ريسا من الفلبين، وديمتري موراتوف من روسيا، على جائزة نوبل للسلام لهذا العام 2021.

وتحظى جوائز نوبل بقدر كبير من الأهمية؟ وفيما يلي نشير إلى عدد ممن حصلوا عليها في أعوام سابقة.

فاز رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما بجائزة بنوبل للسلام عام 2009، وذلك "تقديرا لجهوده الاستثنائية في تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون فيما بين الشعوب".

وقال أوباما إن الفوز بالجائزة "أدهشه وأخجل تواضعه"، وإنه رأى في الأمر "دعوة إلى العمل".

على أن فوز أوباما بالجائزة أثار انتقادات، لا سيما وأنه لم يكن قد مضى على وجوده في منصب الرئيس سوى 12 يوما فقط وقت ترشيح الأسماء للجائزة.

ومن بين أبرز الفائزين بالجائزة: الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر(2002)؛ والناشطة الباكستانية في مجال تعليم الإناث ملالا يوسفزي (2014)؛ والاتحاد الأوروبي (2012)؛ والأمم المتحدة (2001) وأمينها العام وقتذاك كوفي عنان؛ والقديسة تريزا الكلكتية (1979).

أيضا فاز بالجائزة عدد من المشاهير، مثل كل من ألبرت أينشتاين (1921 في الفيزياء)؛ وماري كوري (1903 في الفيزياء، 1911 في الكيمياء)؛ وهارولد بينتر (2005 في الآداب).

ورفض كل من الكاتب والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر جائزة نوبل عام 1964؛ وأيضا السياسي الفيتنامي لي دوك ثو الذي رفض الجائزة عام 1973.

وأُرغم اربعة أدباء آخرين من السلطات في بلادهم على رفض جائزة نوبل.

وفي عام 2016، لم يكن أحد يستطيع الجزم بأن المطرب بوب ديلان سيقبل الجائزة، إلى أن ألقى في نهاية المطاف محاضرته من أجل الجائزة في يونيو 2017.

علام تُمنح جوائز نوبل؟

تمنح مؤسسة نوبل النرويجية سلسلة من الجوائز السنوية باسمها في خمسة مجالات هي الفيزياء، والكيمياء، والطب، والأدب، والسلام.

وتذهب هذه الجوائز لشخصيات "أسهمت بنصيب وافر في نفع البشرية" في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، على حد ما ورد من تعبير في وصية رجل الأعمال السويدي -ومخترع الديناميت- ألفريد نوبل.

وقد أوصى ألفريد نوبل بمعظم ثروته لتمويل الجوائز التي مُنحت لأول مرة عام 1901.

وفي عام 1968، أضاف البنك المركزي السويدي مجالا سادسا إلى سلسلة الجوائز هو الاقتصاد، رغم أنه لا يحمل بشكل رسمي وصْف جائزة نوبل، وإنما جائزة بنك السويد في الاقتصاد.

كيف يتم اختيار الفائزين؟

في كل عام، تتولى مؤسسات مختلفة تقديم الجائزة في كل من مجالاتها. ويجري اختيار خمسا من مجالات الجائزة الستة في السويد، أما جائزة نوبل في السلام، فيجري اختيارها في النرويج.

ويتولى مهمة ترشيح الفائزين: أكاديميون، وأساتذة جامعيون، وباحثون، وفائزون سابقون، وآخرون.

وتنص القواعد المعمول بها في مؤسسة نوبل على عدم نشر القوائم القصيرة للمرشحين قبل مرور 50 عاما على اختيارها.

ويُكلّل الفائز بجائزة نوبل بإكليل الغار على نحو ما كان سائدًا في مسابقات اليونان القديمة.

ويمكن لشخصية واحدة أن تحرز الجائزة ذاتها أكثر من مرة، على ألا يتجاوز عدد الفوز بها ثلاث مرات.

وقد حُجبت الجائزة بضع سنوات - معظمها أثناء الحرب العالمية الثانية.

كما تنص قواعد مؤسسة نوبل على عدم تقديم الجائزة في مجال بعينه إذا لم يكن أحد قدّم ما يستحق به نيلها في ذلك المجال.

علام يتحصل الفائزون بالجائزة؟

يحصل الفائز بجائزة نوبل على ثلاثة أشياء هي: دبلوم نوبل، وهو قطعة فنية رائعة؛ وميدالية نوبل، وتحمل تصميمات فنية متنوعة؛ وجائزة نقدية قوامها 10 ملايين كورونا سويدية (حوالي 1,1 مليون دولار) - تُقسم على الفائزين إذا كانوا أكثر من واحد. ويتعين على الفائز أن يقدم محاضرة قبل أن يحصل على الجائزة المالية.

وتقدّم الجوائز في ستوكهولم وأوسلو في احتفاليات تقام في العاشر من ديسمبر من كل عام - ذكرى وفاة ألفريد نوبل.

فيم ينفق الفائزون بالجائزة قيمتها المالية؟

استخدمت بيار وماري كوري قيمة الجائزة التي حصلا عليها في الفيزياء عام 1903 في إجراء مزيد من البحث العلمي.

كما تبرع جون ماثر، الحائز على نوبل في الفيزياء عام 2006 بقيمة الجائزة لمؤسسته العلمية.

وفي عام 1993، أنفق الفائز بنوبل في الكيماء الحيوية، البريطاني ريتشارد روبرتس، قيمة الجائزة على لعبة الكروكيت، أما زميله في الفوز بالجائزة في العام نفسه فيليب شارب، فقد اشترى لنفسه منزلا على الطراز الفيدرالي الكلاسيكي.

وفي عام 2001، اشترى السير بول نرس، الفائزة بجائزة نوبل في الطب، دراجة نارية فاخرة.

وفي عام 2006، أسّس الفائز بجائزة نوبل في الآداب، أورخان باموق، متحفا في اسطنبول.

من هم الفائزون بجائزة نوبل لهذا العام؟

في مجال الطب: ديفيد يوليوس وأرديم باتابوتيان

في الفيزياء: سيوكورو مانابي، وكلاوس هاسلمان، وجورجيو باريزي

في الكيمياء: بنيامين ليست، وديفيد ماكميلان

في الأدب: عبدالرزاق جرنة

وفي السلام: ماريا ريسا وديمتري موراتوف