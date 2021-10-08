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"نحيب وصُراخ".. فيديو يرصد مشاهد مؤلمة عقب انفجار استهدف مسجدًا في أفغانستان

02:09 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
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كتبت – إيمان محمود

في الوقت الذي كان الأفغانيون يقومون فيه بأداء صلاة الجمعة، هزّ انفجار عنيف مدينة قندوز الواقعة في شمال شرق البلاد، وذلك بالقرب من أحد مساجد المدينة، ليودي الانفجار بحياة العديد من الأشخاص داخل وخارج المسجد.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن تفاصيل الانفجار، سواء أسبابه أو عدد الضحايا، لكن سكّان المدينة أكدوا أن المسجد الذي وقع الانفجار بالقرب منه هو مسجد شيعي.
وأكد جواد سارجار، وهو متحدث باسم حركة طالبان التي تحكم البلاد، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، دون ذكر عددهم.
وقال وكيل وزارة الإعلام والثقافة في حكومة طالبان الانتقالية والمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، عبر صفحته الرسمية على "تويتر" "وقع انفجار في مسجد لمواطنينا الشيعة في منطقة خان آباد بندر عاصمة ولاية قندز، أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أبناء وطننا.. وصلت وحدة خاصة من المجاهدين إلى مكان الحادث وبدأوا التحقيق".

ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رجالاً ونساء يركضون في الشارع ويصرخون بعد وقوع الانفجار.

كما أظهر مقطع آخر المسجد المُستهدف مدمرًا من الداخل، وأرضيته مُلطخه بدماء الضحايا، ومُنتشرة فيها بعض الجثامين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن شاهد عيان قوله، إن عددا من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى من موقع الانفجار.

وعلى الرغم من أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فإن أفراد الطائفة الشيعية في أفغانستان يتم استهدافهم منذ سنوات من قبل تنظيم داعش الإرهابي.
ويأتي هذا الانفجار بعد أيام من استهداف مسجد عيد غاه بالعاصمة الأفغانية كابول.

وسقط عدد من القتلى في التفجير الذي وقع يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى 20 إصابة شخصًا، في الانفجار الذي وقع بالقرب من المسجد، حيث أقيمت صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.

وبعد ساعات من التفجير، شنّت طالبان هجمات على مخابئ يشتبه في أنها تابعة لتنظيم داعش.
وفي تصريح سابق، وصف ذبيح الله مجاهد، في تصريح صحفي، تنظيم داعش بأنه "مجرد صداع وسينتهي قريبا"، مشددا على أن حركة طالبان جادة وماضية في القضاء على التنظيم.
وأضاف مجاهد أن داعش "لا يحظى بالدعم الشعبي في أفغانستان، لذلك تكشف خلاياه بسهولة عقب تنفيذه أي هجوم".

انفجار مسجد أفغانستان قندوز حادث انفجار

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