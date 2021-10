"نحيب وصُراخ".. فيديو يرصد مشاهد مؤلمة عقب انفجار استهدف مسجدًا في أفغانستان

كتبت – إيمان محمود

في الوقت الذي كان الأفغانيون يقومون فيه بأداء صلاة الجمعة، هزّ انفجار عنيف مدينة قندوز الواقعة في شمال شرق البلاد، وذلك بالقرب من أحد مساجد المدينة، ليودي الانفجار بحياة العديد من الأشخاص داخل وخارج المسجد.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن تفاصيل الانفجار، سواء أسبابه أو عدد الضحايا، لكن سكّان المدينة أكدوا أن المسجد الذي وقع الانفجار بالقرب منه هو مسجد شيعي.

وأكد جواد سارجار، وهو متحدث باسم حركة طالبان التي تحكم البلاد، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، دون ذكر عددهم.

وقال وكيل وزارة الإعلام والثقافة في حكومة طالبان الانتقالية والمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، عبر صفحته الرسمية على "تويتر" "وقع انفجار في مسجد لمواطنينا الشيعة في منطقة خان آباد بندر عاصمة ولاية قندز، أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أبناء وطننا.. وصلت وحدة خاصة من المجاهدين إلى مكان الحادث وبدأوا التحقيق".

#جنایت:

ظهر امروز در منطقه خان اباد بندر مربوطات مرکز ولایت قندز در یک مسجد هموطنان اهل تشیع یک انفجار رخ داد، که از اثر آن تعداد هموطنان ما شهید و زخمی شدند.

مجاهدین قطعه خاص به محل حادثه رسیدند و بر رسی ها را اغاز کردند. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 8, 2021

ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رجالاً ونساء يركضون في الشارع ويصرخون بعد وقوع الانفجار.

كما أظهر مقطع آخر المسجد المُستهدف مدمرًا من الداخل، وأرضيته مُلطخه بدماء الضحايا، ومُنتشرة فيها بعض الجثامين.

#KunduzBlast- Footage shows dozens of people - who were gathered for Friday prayers at Akhundzada Mosque in #Kunduz city - have been killed or wounded in today's blast. pic.twitter.com/mOIbDE7OXi — ابو یاسر (@yasir22440) October 8, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن شاهد عيان قوله، إن عددا من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى من موقع الانفجار.

MORE: Reports suggest that dozens of people have been killed by the blast in #Shiite Mosque #Shia #Afganistan



pic.twitter.com/740ZOh3XMb — Kwitter (@Kwitter12085169) October 8, 2021

وعلى الرغم من أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فإن أفراد الطائفة الشيعية في أفغانستان يتم استهدافهم منذ سنوات من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

ويأتي هذا الانفجار بعد أيام من استهداف مسجد عيد غاه بالعاصمة الأفغانية كابول.

وسقط عدد من القتلى في التفجير الذي وقع يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى 20 إصابة شخصًا، في الانفجار الذي وقع بالقرب من المسجد، حيث أقيمت صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.

وبعد ساعات من التفجير، شنّت طالبان هجمات على مخابئ يشتبه في أنها تابعة لتنظيم داعش.

وفي تصريح سابق، وصف ذبيح الله مجاهد، في تصريح صحفي، تنظيم داعش بأنه "مجرد صداع وسينتهي قريبا"، مشددا على أن حركة طالبان جادة وماضية في القضاء على التنظيم.

وأضاف مجاهد أن داعش "لا يحظى بالدعم الشعبي في أفغانستان، لذلك تكشف خلاياه بسهولة عقب تنفيذه أي هجوم".