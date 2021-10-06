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الشرطة الأمريكية تقبض على مشتبه به في إطلاق نار بمدرسة في تكساس

09:08 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
الشرطة الأمريكية تقبض على مشتبه به في إطلاق نار بمدرسة في تكساس

حادث اطلاق نار في ولاية تكساس

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شرطة مدينة أرلنجتون بولاية تكساس الأمريكية اليوم الأربعاء، القبض على طالب يبلغ من العمر 18 عاما، مشتبه به في إطلاق النار بإحدى مدارس الولاية في وقت سابق اليوم، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص.

وجاء في بيان الشرطة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تم القبض على المشتبه به دون وقوع حوادث، ووجهت إليه تهم متعددة بالاعتداء المسلح".

وأضافت "تم التعرف المشتبه بإطلاقه النار، وتبين أنه يبلغ من العمر 18 عامًا، واسمه تيموثي سيمبكنز، والذي فر من مكان الحادث في سيارة".

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