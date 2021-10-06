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روسيا: تعزيز وجود أمريكا في البلدان المجاورة لأفغانستان يعني اقتراب الناتو من حدودنا

05:28 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
روسيا: تعزيز وجود أمريكا في البلدان المجاورة لأفغانستان يعني اقتراب الناتو من حدودنا

القوات الأمريكية

روسيا - (أ ش أ)

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، يوري كوكوف، أن تعزيز وجود الولايات المتحدة في البلدان المجاورة لأفغانستان سيعني اقتراب البنية التحتية لحلف "الناتو" من الحدود الروسية.

وقال كوكوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا جازيتا" لسان حال الحكومة الروسية اليوم الأربعاء:" هناك تهديدات ذات طبيعة جيوسياسية بسبب أن الأميركيين لا يتخلون عن نواياهم في آسيا الوسطى، بالرغم من انسحاب قواتهم من أفغانستان".
وأضاف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي:" أن الولايات المتحدة وبحجة مكافحة الجماعات الإرهابية تسعى إلى الحصول على موطئ قدم في الدول المجاورة لأفغانستان، حيث أقاموا قواعد هناك لنشر طائراتهم الجوية بدون طيار ومراكز لتدريب العسكريين المحليين وضباط إنفاذ القانون والعمليات الخاصة"، مشيرا إلى أن هذا يعني اقتراب البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي من الحدود الروسية.

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Asha
القوات الأمريكية حلف الناتو أفغانستان روسيا يوري كوكوف

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