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بعد تقدم قوات تيجراي.. إقليم إثيوبي يعلن حالة الطوارئ

11:12 م الأحد 31 أكتوبر 2021
بعد تقدم قوات تيجراي.. إقليم إثيوبي يعلن حالة الطوارئ

إقليم تيجراي الإثيوبي

أديس أبابا - (د ب أ)

أعلنت إدارة إقليم أمهرة الإثيوبية حالة الطوارئ بحكم الأمر الواقع، في أعقاب تقدم قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في بلدة ديسي ذات الأهمية الاستراتيجية.

وباستثناءات قليلة، يتعين على جميع المؤسسات الحكومية دعم المجهود الحربي على الفور، وفقًا "للنداء العاجل للعمل" الصادرة مساء الأحد.

وستتم مصادرة جميع المركبات لصالح الجيش، ويُسمح لقوات الأمن صراحة باتخاذ إجراءات ضد أي شخص يعرقل المجهود الحربي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر جميع الأنشطة بعد الساعة 8 مساء، وفقًا لإعلان صادر عن مجلس ولاية أمهرة.

وجاء في الأمر أن "هذا المرسوم ضروري لمواجهة جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الإرهابية، التي تقتل وتشرد آلاف الأشخاص".

وفي وقت سابق قالت الحكومة الإثيوبية إن قواتها قررت الانسحاب التكتيكى من أجزاء من ديسى لتجنب وقوع خسائر فى صفوف المدنيين. وأعلنت الجبهة في اليوم السابق أنها سيطرت على البلدة، ولكن الحكومة المركزية نفت ذلك في البداية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة ليجيسى تولو اليوم الأحد أن القتال الضاري مستمر في ديسى وحولها وأيضًا بلدة كومبولتشا المجاورة.

ولم تتوفر معلومات من مصادر مستقلة على الفور نظرًا لحجب الاتصالات الهاتفية والإنترنت إلى حد كبير.

قوات تيجراي أديس أبابا إثيوبيا الإرهاب

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