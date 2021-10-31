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رئيس الوزراء البريطاني: الملكة اليزابيث تتمتع بحالة معنوية جيدة

10:25 م الأحد 31 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء البريطاني: الملكة اليزابيث تتمتع بحالة معنوية جيدة

بوريس جونسون

لندن - (أ ش أ):
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الملكة اليزابيث في حالة معنوية جيدة بعدما نصح الأطباء الملكة البالغة من العمر 95 عامًا بالراحة لمدة أسبوعين على الأقل، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.
وأضاف جونسون "تحدثت مع الملكة وهي في حالة جيدة جدًا. عليها فقط اتباع نصيحة أطبائها والحصول على قسط من الراحة. أعتقد أن هذا هو الشيء المهم. أعتقد أن البلد كله يتمنى لها الخير".
وأمضت الملكة ليلة في المستشفى الأسبوع الماضي لإجراء "مراجعة أولية"، تتبع منذ ذلك الحين النصائح الطبية للتعافي وتجري أعمالاً خفيفة فقط.
وألغت الملكة رحلة لمدة يومين إلى أيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي بينما اعتذرت عن حضور مؤتمر المناخ كوب 26 للأمم المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
بوريس جونسون لندن بريطانيا الملكة اليزابيث

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