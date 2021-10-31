جرحى إثر اعتداء بسكين على متن قطار في طوكيو

طوكيو- (بي بي سي):

أكدت وسائل إعلام يابانية، الأحد، توقيف شخص إثر اعتدائه بسكين على متن قطار في طوكيو.

وأُصيب 6 أشخاص عل الأقل إثر الاعتداء، أحدهم حالته خطيرة.

وذكرت عدة وسائل إعلام يابانية، من بينها قناة "إن اتش كاي" التلفزيونية ووكالة "كيودو"، أن الرجل سكب سائلا داخل القطار وأضرم النار، فيما أظهر مقطع فيديو تداوله المستخدمون على تويتر، الركاب وهم يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى المحطات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها جريمة طعن داخل أحد قطارات العاصمة اليابانية طوكيو.

ففي 7 أغسطس الماضي، وقع حادث طعن أدى إلى إصابة 9 أشخاص.

ووقع حادث أغسطس في قطار ركاب أوداكيو الكهربائي للسكك الحديدية، في وقت أعلنت فيه الشرطة احتجازها رجلاً في متجر صغير بعد فراره من مكان الحادث.