Masrawy logo white

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالخليل.. والاحتلال يعتقل طفلا بالقدس

08:28 م السبت 30 أكتوبر 2021
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالخليل.. والاحتلال يعتقل طفلا بالقدس

مستوطنون

رام الله - (أ ش أ):

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، على مواطنين فلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وقال شهود عيان إن المستوطنين، الذين يحتفلون بعيد "سبت سارة" اليهودي، رشوا غاز الفلفل في وجه فتى، ما أسفر عن إصابته بحروق، واعتدوا على عائلته بالألفاظ النابية، وإلقاء القاذورات بحماية من قوات الاحتلال.

وفي القدس، اعتقل جنود الاحتلال الطفل داوود محمود العامودي بعد الاعتداء عليه قرب باب العامود، وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط ساحة باب العامود.

هذا المحتوى من

مستوطنون فلسطين إسرائيل

الخبر التالى:

سقوط أكثر من 30 قتيلاً وجريحًا في انفجار قرب مطار عدن الدولي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • حدث في 8 ساعات| أمطار تصل القاهرة خلال ساعات وبدء توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا