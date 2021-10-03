​وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات بالقرى الأكثر احتياجًا لرفع مستوى المعيشة

كتب- محمد عبدالناصر:

وقع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة الإسكان، بروتوكول تعاون، بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعى المجتمعى، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية بالقرى المستهدفة لدعم التنمية المجتمعية المستدامة كنواة لوضع منهجية وطنية للنهوض اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا بالمناطق التي تنتشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ورفع مستوي المعيشة بها.

وتابع الوزير: كما يهدف البروتوكول لتعزيز قدرات النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في القرى الاكثر احتياجا، والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك للمشاركة في العملية التنموية، مما يعتبر أحد أسس التنمية المجتمعية.

وأكد وزير الإسكان، أن إشراك المجتمعات المحلية، فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، هو أساس كبير لنجاح المبادرة، وسيساهم فى تحقيق استدامة المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمبادرة، والحفاظ على استمرارية أداء الخدمات المتنوعة بأعلى كفاءة، ومن هنا جاءت أهمية توقيع هذا البروتوكول، والتعاون بين وزارتى الإسكان والهجرة.