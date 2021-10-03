تصاعد التوترات مجددا في النزاع حول الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط

أثينا- (د ب أ):

بعد عدة أشهر من الهدوء النسبي، تتصاعد التوترات مرة أخرى، في النزاع حول الغاز الطبيعي بين تركيا وجمهورية قبرص.

ورفضت مصادر الأحد في الحكومة القبرصية، نقلا عن وسائل إعلام محلية تهديدات أنقرة بوقف عمليات التنقيب، التي تقوم بها سفينة أبحاث، بتكليف من نيقوسيا، جنوب الجزيرة. وتتعارض تلك التهديدات مع قانون البحار الدولي، طبقا للمصادر، وذلك حسب الإذاعة الرسمية.

وكانت سفينة الأبحاث "نيوتيكال جيو" قد بدأت أبحاث بالموجات فوق الصوتية لقاع البحر، جنوب مدينة "ليماسول" الساحلية، صباح الأحد.

وتستكشف السفينة ما إذا كان يمكن بناء خط أنابيب في قاع البحر، ومكان ذلك ، والذي سينقل من خلاله الغاز الطبيعي من إسرائيل وقبرص، إلى جزيرة كريت ومن هناك إلى وسط أوروبا.

يشار إلى أن قبرص وإسرائيل عثرتا على رواسب غنية بالغاز الطبيعي، تحت قاع البحر، في السنوات الأخيرة، وتعتزمان بناء خط الأنابيب مع اليونان.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد وصفت مساء أمس عمليات التنقيب تلك بأنها "أنشطة استفزازية" تعرض السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط للخطر.

وأعلنت أنقرة أنها ستتخذ "جميع الخطوات الضرورية على الأرض" لوقف ذلك.