واشنطن تطلب من 55 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد.. وموسكو ترد

وكالات:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان واشنطن تطالب 55 دبلوماسيًا وموظفا روسيًا بالسفارة والقنصليات الروسية بمغادرة الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، مؤكدة أن الوضع سيتفاقم على "الجبهة" الدبلوماسية نتيجة لذلك.

وقالت الناطقة في بيان نشر على موقع الخارجية، ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية إنه "بالنظر إلى المطالب التي قدمتها واشنطن بضرورة مغادرة 55 من دبلوماسيينا وموظفينا الإداريين الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة (وهذا يعني طردهم)، فإن الوضع على" الجبهة "الدبلوماسية سيزداد سوءًا".

وكانت سلمت السلطات الأمريكية للجانب الروس، في أغسطس الماضي، قائمة من 24 دبلوماسيا روسيا يتعين عليهم مغادرة الولايات المتحدة بحلول 3 سبتمبر الماضي، بسبب انتهاء مدة تأشيراتهم، وفقا للسفير الروسي لدى واشنطن.