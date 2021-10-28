دراسة: عقار مضاد للاكتئاب و"رخيص الثمن" قد يخفف حدة كورونا

وكالات:

أظهرت دراسة نشرت، الخميس، أن استخدام عقار "فلوفوكسامين" المضاد للاكتئاب لعلاج مرضى كوفيد 19 المصابين بأعراض حادة، قد يقلل بمعدل الثلث من حاجتهم للاستشفاء لفترات طويلة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال واضعو الدراسة إن هذا البحث يمكن أن يساعد في تعزيز الحماية من أعراض كوفيد الحادة بتكلفة منخفضة أو حتى الوفاة في البلدان التي تعاني من نقص اللقاحات.

وعقار "فلوفوكسامين" يستخدم لعلاج الأمراض النفسية والعقلية مثل الاكتئاب والوسواس القهري، وقد اختير للتجارب بسبب مزاياه المضادة للالتهابات.

ويسبب التورم الناجم عن التفاعل المفرط للجهاز المناعي ضد الإصابة العديد من المشاكل جراء كورونا.

ونشر باحثون من أمريكا الشمالية والجنوبية في مجلة "ذا لانسيب بابليك هالث" نتائج تجارب شارك فيها ألف و500 مصاب بـ كوفيد في البرازيل.

ومن أصل 741 شخصا تلقوا "فلوفوكسامين"، احتاج 79 مصاباً أي 10 في المائة فقط إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار الباحثون إلى أن إعطاء "فلوفوكسامين" أدى إلى انخفاض نسبي في حالات الاستشفاء بنسبة 32 في المائة.

وقال إدوارد ميلز من جامعة ماكماستر وأحد العاملين على التجارب: "لا يزال كوفيد – 19 يشكل خطرًا على الأشخاص في البلدان ذات الموارد المنخفضة أو التي تعاني من محدودية اللقاحات".

أضاف: "لذلك فإنه من المهم تحديد علاجات غير مكلفة ومتاحة وفعالة ضد كوفيد وإعادة إنتاج عقاقير متوفرة بشكل واسع ولها سجل أمان مفهوم بشكل جيد أيضًا".

ورغم أن الدراسة لم تستهدف بشكل رئيسي مسألة الحد من الوفيات، فإنها توصلت إلى أن 12 مصاباً من المشاركين في التجارب الذين تلقوا دواءً وهمياً قد فارقوا الحياة، في حين توفي مصاب واحد من المجموعة التي أعطيت "فلوفوكسامين".

وشددت الدراسة على الحاجة إلى مزيد من التقييم، لأن عقار "فلوفوكسامين" ليس مدرجاً في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية ويمكن أن يسبب الإدمان.