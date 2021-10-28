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روسيا تسجل أرقاما قياسية في وفيات كورونا

11:02 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
روسيا تسجل أرقاما قياسية في وفيات كورونا

وفيات كورونا

موسكو- (بي بي سي):

بدأت موسكو بتطبيق إجراءات إغلاق جديدة بعد تسجيل روسيا أرقاما قياسية في عدد وفيات كورونا.

وتكافح العاصمة الروسية لاحتواء ارتفاع عدد الإصابات. ويسمح وفق الضوابط الجديدة بفتح المتاجر الأساسية فقط مثل محلات بيع الأغذية والصيدليات. ومنح العمال في جميع أنحاء روسيا 9 أيام إجازة من يوم السبت المقبل.

وتوفي أكثر من 1100 روسي في يوم واحد أمس، بسبب كوفيد 19 - وهو رقم قياسي.

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