على صلة بحزب الله.. السعودية تصنف جمعية لبنانية كيانًا إرهابيًا

وكالات

أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية الأربعاء بأن المملكة صنفت جمعية القرض الحسن ومقرها لبنان "كيانًا إرهابيًا" معللة ذلك بصلات لأنشطة تدعم جماعة حزب الله الشيعية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان أمني القول إن الجمعية تعمل "على إدارة أموال لتنظيم (حزب الله) الإرهابي وتمويله بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية".

وذكر البيان أنه "يجب تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية (القرض الحسن) داخل المملكة كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية".

وفي مايو الماضي، دعت الولايات المتحدة حكومات العالم لاتخاذ إجراءات ضد حزب الله. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سبعة لبنانيين قالت إن لهم صلة بحزب الله والقرض الحسن.

ونأت السعودية بنفسها عن لبنان لسنوات بسبب نفوذ حزب الله القوي في شؤون الدولة. وتقول المملكة إن الجماعة الشيعية أرسلت مقاتلين إلى اليمن حيث يحارب تحالف بقيادة الرياض الحوثيين المدعومين من إيران.