Masrawy logo white

مالي تطرد مبعوثًا إقليميًا كان يقوم بدور الوساطة بعد الانقلاب

07:42 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
مالي تطرد مبعوثًا إقليميًا كان يقوم بدور الوساطة بعد الانقلاب

مالي

باماكو - (د ب أ)

طردت الحكومة الانتقالية في مالي اليوم الاثنين المبعوث الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، الذي كان يقوم بدور وساطة في أعقاب انقلاب عسكري.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الاثنين إن المبعوث الخاص شخص غير مرغوب فيه ويجب أن يغادر مالي في غضون 72 ساعة، دون أن تذكر أسباب الطرد.

وقد أعربت مجموعة إيكواس أكثر من مرة عن "قلقها العميق" بشأن بطء وتيرة الاستعداد للانتخابات الديمقراطية في مالي.

وتتولى حكومة انتقالية السلطة منذ أغسطس 2020 ومن المفترض أن تقدم جدولا زمنيا للخطوات اللازمة لإجراء انتخابات في فبراير 2022. ومن المتوقع أن يتم تقديم الجدول الزمني في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري.

وأدى اسيمي جويتا ، الذي قاد انقلابا ضد الحكومة في مالي العام الماضي، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد في يونيو الماضي.

وقال جويتا إنه سوف يدافع عن دستور مالي واتفاقاتها الانتقالية، كما تعهد بإعادة مالي للديمقراطية.

الحكومة الانتقالية في مالي باماكو مالي إفريقيا

الخبر التالى:

العراق: إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة إثر سقوط قذيفة شمال شرقي ديالى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| "لأول مرة من سنوات".. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا