السفارة الروسية في الخرطوم تؤكد تعطل خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية
01:20 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
(وكالات):
أعلنت السفارة الروسية في الخرطوم، اليوم الاثنين، أن خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية معطلة.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن السفارة الروسية أن جميع الخدمات المتعلقة بالإنترنت والاتصالات الهاتفية تم حجبها، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".
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