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إسرائيل: مشروعات البنية التحتية ستمضى قدمًا بمجرد إقرار الموازنة

09:30 م الأحد 24 أكتوبر 2021
إسرائيل: مشروعات البنية التحتية ستمضى قدمًا بمجرد إقرار الموازنة

أفيجدور ليبرمان

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان عن خطط للمضي قدما بخطة إنفاق تبلغ قيمتها 110 مليار شيكل لمشروعات البنية التحتية، والتي تشمل المياه والطاقة والبناء، بمجرد إقرار الموازنة الوطنية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن الوزير قوله، في اتصال مع الصحفيين اليوم الأحد إن نحو نصف الموازنة ستخصص للقطاع الخاص، وسيتم بدء المشروعات الأولى في الربع الأول من العام المقبل. وأضاف أنه "يجب أن يعطي هذا المزيد من الزخم للاقتصاد الإسرائيلي".

ويتعين أن يتم إقرار الموازنة الإسرائيلية بحلول الموعد النهائي لذلك في منتصف نوفمبر. وتم تمريرها في القراءة الأولى، ويجب إقرارها في تصويتين برلمانيين إضافيين قبل أن تصبح قانونا.

أفيجدور ليبرمان تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي مشروعات البنية التحتية

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