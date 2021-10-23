إردوغان يلوح بطرد سفراء 10 دول طالبوا بإطلاق سراح رجل أعمال معارض

وكالات:

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، السبت، إن سفراء الدول العشرة الذين طالبوا بإطلاق رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا، يجب إعلانهم "أشخاص غير مرغوب بهم".

ولم يوضح إردوغان ما إذا كانت أنقرة ستتخذ هذه الخطوة بالفعل.

والاثنين الماضي، أصدرت 10 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، بيانًا مشتركًا، دعت فيه لإطلاق سراح كافالا المسجون منذ عام 2017 من دون محاكمة، ما أدى لاستدعاء وزارة الخارجية التركية سفراء تلك الدول في اليوم التالي.