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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 242.9 مليون حالة

07:41 ص السبت 23 أكتوبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 242.9 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):
ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 242 مليونا و971 ألفا و75 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم /السبت/، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و937 ألفا و546 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 7ر21 مليون حالة.​

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كورونا حول العالم جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا

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