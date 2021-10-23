مجلس الأمن الدولى يجدد دعمه لحكومة العراق ويهنى بإجراء الانتخابات البرلمانية

نيويورك / بغداد - (د ب أ):

جدّد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم لحكومة العراق والتزامهم باستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

وفي بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه ، هنّأ أعضاء المجلس الشعب العراقي وحكومة العراق بمناسبة الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في 10 أكتوبر 2021.

ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالتقارير الأولية التي تُفيد بأن الانتخابات سارت بسلاسةٍ وتضمّنت تحسيناتٍ فنية وإجرائية هامّةً قياساً بالانتخابات العراقية السابقة.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجرائها انتخاباتٍ سليمة من الناحية الفنية، وأثنوا على حكومة العراق لاستعداداتها للانتخابات ومنعها للعنف يوم الانتخابات.

كما أثنى أعضاء مجلس الأمن على بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لما قدّمته للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من المساعدة الفنية وفريق المراقبة الدولي الذي طلبته حكومة العراق لتعزيز العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية.

كما رحب أعضاء مجلس الأمن بجهود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الأُخرى لمراقبة الانتخابات، لا سيما بعثة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد لمراقبة الانتخابات وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها، وكذلك المنظمات المحلية.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن استيائهم للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد موظفي يونامي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وغيرهم.

وجدّد أعضاءُ مجلس الأمن التأكيد على دعوة الأمين العام لجميع الأطراف المعنية للتحلّي بالصبر والاحترام للجدول الزمني الانتخابي.

وشدّد أعضاء مجلس الأمن على أن أيّ نزاعٍ انتخابي قد ينشأُ يجبُ حلّهُ سلمياً من خلال القنوات القانونية القائمة.

وحالما تتم المصادقة على النتائج، يتطلع أعضاء مجلس الأمن إلى تشكيلٍ سلميٍّ لحكومةٍ شاملة تعكس إرادة الشعب العراقي ودعوته إلى ديمقراطيةٍ أقوى.

وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم لجهود حكومة العراق في تحقيق إصلاحاتٍ هادفةٍ ودفع عجلة الحوار السياسي الجامع الذي يهدف إلى تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي للتصدي للفساد وتوفير الخدمات الضرورية والأساسية وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحسين إدارة الحكم وتعزيز مؤسسات الدولة القابلة للاستمرار والاستجابة.