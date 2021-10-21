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المجر تناصر بولندا في رفض "ابتزاز" الاتحاد الأوروبي

06:16 م الخميس 21 أكتوبر 2021
المجر تناصر بولندا في رفض "ابتزاز" الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

لم يبد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم الخميس، أي إشارة على التراجع في المعركة حول حكم أصدرته المحكمة الدستورية البولندية مؤخرا يتضمن سيادة القانون البولندي على قانون الاتحاد الأوروبي.

وقال مورافيتسكي إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل محكمة العدل الأوروبية والمفوضية الأوروبية تجاوزت صلاحياتها القائمة على المعاهدات.

وأشار إلى أنه "لم يكن هذا هو الترتيب. ولهذا السبب لن تتصرف الحكومة البولندية ولا البرلمان البولندي تحت ضغط الابتزاز في هذا الصدد " ، وأضاف إنه يأمل في الحوار والتفاهم في قمة الاتحاد الأوروبي الجارية حالياً في بروكسل .

ووقف نظيره المجري فيكتور أوربان بحزم إلى جانب وارسو. وقال أوربان القومي اليميني "هناك حملة مطاردة ساحرات تجري ضد بولندا في أوروبا". وأضاف إن "الحقيقة إلى جانب البولنديين".

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