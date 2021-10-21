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الولايات المتحدة تستنكر تصاعد العنف في سوريا

12:01 م الخميس 21 أكتوبر 2021
الولايات المتحدة تستنكر تصاعد العنف في سوريا

السفارة الأمريكية في سوريا

واشنطن- (د ب أ):

استنكرت الولايات المتحدة تصاعد العنف والهجمات في سوريا.

وكتبت السفارة الأمريكية في سوريا، على حسابها عبر تويتر، الخميس: "ندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي، والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء".

وشهدت سوريا تصاعدا لافتا في العنف يوم أمس، حيث شهدت حوادث من بينها مقتل 14 شخصا في تفجير حافلة تابعة للجيش السوري في العاصمة دمشق. كما شهدت سقوط العشرات من القتلى والجرحى في قصف شنته قوات حكومية على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

السفارة الأمريكية في سوريا الولايات المتحدة سوريا وقف إطلاق النار

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