"سوشيال الحقيقة".. ماذا نعرف عن مِنصة ترامب لمواجهة فيسبوك وتويتر؟

كتبت- رنا أسامة:

في خطوة يتحدّى بها شركات التكنولوجيا الكُبرى مثل "فيسبوك" و"تويتر"، سيطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مِنصة جديدة للتواصل الاجتماعي باسم "تروث سوشيال TRUTH Social" أو "سوشيال الحقيقة".

ومِنصة ترامب للتواصل الاجتماعي ستنشئها شركة جديدة- لم يُعلن عن اسمها- تشكّلت بموجب الاندماج بين مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا المملوكة له المعروفة اختصارًا بـ(TMTG)، وشركة "ديجيتال وورلد أكويزشن"، وهي شركة استحواذات خاصة.

ولدى الشركة الجديدة التي قال ترامب إنها تشكّلت من أجل "إعطاء صوت للجميع"، خطط لطرح خدمة "اشتراكات فيديو حسب الطلب" تعرض برامج ترفيهية وأخبارًا ومدونات صوتية أيضًا.

وأفادت مجموعة ترامب، بحسب بيان نشرته فجر الخميس، بأنها ستصبح شركة أو مجموعة مُدرجة في البورصة بديلًا لوسائل الإعلام الليبرالية، وذلك إذا وافقت الجهات التنظيمية والمساهمون.

وتهدف المِنصة الجديدة إلى الوقوف في وجه ما عدّه الرئيس الأمريكي السابق "طغيانًا من شركات التكنولوجيا الكبرى"، وفق البيان.

وأشار ترامب إلى أن إسكاته من التغريد على تويتر، رغم كونه رئيس سابق للولايات المتحدة، في الوقت الذي تتمتع فيه حركة طالبان الأفغانية بحضور قوي على شبكة التواصل الاجتماعي نفسها- بحسب زعمه- دفعه إلى التفكير في إطلاق مِنصته.

وقال في بيان مكتوب نشرت ليز هارينجتون، المتحدثة باسم ترامب، نسخة منه: "نعيش في عالم أصبح فيه لطالبان حضور هائل على تويتر، بينما يجري إسكات رئيسكم الأمريكي المُفضّل. هذا غير مقبول".

وتابع "أنا متحمس لإرسال أولى الحقائق التي أكتبها من خلال منصة (تروث سوشيال) قريبًا... إنني متحمس لأبدأ قريبًا مشاركتكم أفكاري والرد على شركات التكنولوجيا الكبرى".

🚨President Donald J. Trump Announces Trump Media & Technology Group🚨



“I created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech...



I am excited to send out my first TRUTH on TRUTH Social very soon...” pic.twitter.com/TCZVYq1VJQ