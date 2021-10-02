الإمارات: إكسبو 2020 دبي يعزز الجهود لمواجهة تغير المناخ

دبي - (أ ش أ):

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، إن إكسبو 2020 دبي سيناقش خلال أكتوبر الجاري المشكلات البيئية وحلولها المحتملة، في إطار سلسلة تأثير إكسبو لايف، التي ستتزامن مع أسبوع المناخ والتنوع الحيوي وهو الأول بين أسابيع الموضوعات في الحدث الدولي.

وسيجمع أسبوع المناخ والتنوع الحيوي، الذي ينطلق غدا ويستمر حتى 9 أكتوبر الجاري، خبراء ومبتكرين من أنحاء العالم في سلسلة من حلقات النقاش التي تتناول قضايا متنوعة، بدءا من البصمات الكربونية والبلاستيك أحادي الاستخدام، وصولا إلى تبني الطاقة النظيفة وإعادة التدوير.

وتقام السلسلة بالتعاون مع أطراف من دول بينها تشيلي والبرتغال والصين وهولندا والنرويج وروسيا وجنوب أفريقيا والسويد والهند وأرمينيا والمغرب وإيطاليا والأرجنتين والبحرين، وسيقدم المتحدثون دراسات حالة وتجارب من الحياة الواقعية للمساعدة في الكشف عن حلول لأبرز القضايا البيئية.

وفي جناح إكسبو لايف في إكسبو 2020 دبي، ستشمل الفعاليات أبرز حلقات السلسلة "تقليل أثرنا البيئي /والتقنية الداعمة/" في الرابعة عصرا يوم الرابع من أكتوبر، بمشاركة لوهوي يان من الصين، مؤسس "كربون ستوب"؛ وخوسيه مانويل مولر من تشيلي، مؤسس "ألغرامو"؛ وآندي تومكينز من المملكة المتحدة، مدير المشاركة المستدامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في كانون؛ ومارتا تومزكا، رقمنة الحكومة الإلكترونية في صربيا.

وفي الخامس من أكتوبر، سينتقل التركيز إلى "دعم المجتمعات عبر توفير الطاقة النظيفة /وضمان سهولة التمويل/"، مع مجموعة من المتحدثين بينهم كريستيان أوريان من تشيلي، مؤسس "إنديورانس إلكتريك"؛ وفيفيان فينديرينيو، مؤسسة "آر في إي. سول"، وفي الخامسة والنصف عصرا من اليوم نفسه، سيدور نقاش حول "التعافي الأخضر"، لاستكشاف إعادة التحريج واستعادة توازن الطبيعة، وذلك بمشاركة أتلي إيدلاند، مؤسس "ديزرت كونترول" من النرويج؛ وريبيكا براسويل، مؤسسة لاند لايف من هولندا ؛ وإلينا غوروخوفا، مؤسسة "بوساديليس" من روسيا.

وفي السادس من أكتوبر، ستكون " الدعوة إلى تغيير السلوكيات والمواقف المتعلقة باستخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام " موضوع حلقة نقاشية تضم جورجينا دي كوك من جنوب أفريقيا، مؤسسة "مانش بولز"؛ ونيشانت سنغهال من الهند، مؤسس "إيكووير"؛ والروسي إيفان زاخاروف، الرئيس التنفيذي للتقنية في "سي إل إي إيه بي إل".

وفي السابع من أكتوبر، في تمام الرابعة عصرا، ستعقد حلقة نقاشية حول "إعادة التدوير لإحداث الفرق" تسلط الضوء على الاقتصادات الدائرية وحلول إدارة النفايات، وستضم كلا من سيدارت هاند من الهند، مؤسس "كاباديوالا كونكت"؛ وإيرينا مكرتشيان من أرمينيا، مؤسسة "آي إس إس دي"؛ وسيف الدين لعليج من المغرب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "زيليج إنفنت"؛ ومارتن باسيلا من سلوفاكيا، مؤسس "سنسونيو".

وتختتم سلسلة تأثير إكسبو لايف في الثامن من أكتوبر بمناقشة عن "التعاون مع البيئة"، بمشاركة البحريني طارق العليمي، الشريك المؤسس لـ"ببليك بلانت بارتنرشيبس"؛ والإيطالي أليساندرو بيانتشاردي، مؤسس "بلانيت دي فيلا أليساندرو".