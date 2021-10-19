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الجيش اللبناني يعلن السيطرة على الوضع بعد خصومة ثأرية شمالي البلاد

08:16 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
الجيش اللبناني يعلن السيطرة على الوضع بعد خصومة ثأرية شمالي البلاد

الجيش اللبناني

بيروت - (د ب أ):

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان مساء اليوم الثلاثاء أن اشتباكا وقع في بلدة وادي الجاموس في عكار شمال لبنان على خلفية خصومة ثأرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وأعادت وحدات الجيش الوضع إلى ما كان عليه بعد توقيف المتورطين.

وقال بيان قيادة الجيش "بتاريخ 19/10/2021، وقع إشتباك في منطقة وادي الجاموس - عكار بين أفراد من عائلتي السيد والطرطوسي، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، وذلك على خلفية اشتباك كان قد وقع بتاريخ 17/10/2021 بين أفراد من العائلتين المذكورتين لأسباب ثأرية قديمة".

وأعلن البيان أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدخلت "وعملت على توقيف المتورطين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه".

وكان 4 مواطنين قد قتلوا وجرح 7 آخرون في اشتباكات اندلعت منذ صباح اليوم الثلاثاء بين عائلتين في بلدة وادي الجاموس في عكار شمال لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن الاشتباكات اندلعت منذ الصباح في بلدة وادي الجاموس بين أفراد من عائلتي الطرطوسي والسيد، جرى خلالها إحراق المنازل والسيارات.

الجيش اللبناني خصومة ثأرية لبنان

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