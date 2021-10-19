الإمارات تعلن تطعيم 96% من سكان الإمارات بجرعة من اللقاح المضاد لـ"كورونا"

دبي - (د ب أ):

أعلنت الإمارات أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ارتفع إلى 45ر96% من إجمالي السكان.

وقال المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر العامري إن نسبة متلقي جرعتي اللقاح وصلت إلى 45ر86 % من إجمالي السكان.

وأضاف للصحفيين اليوم الثلاثاء:"استراتيجيات، وخطط القطاع الصحي مكنت من احتواء عدد حالات الإصابة والوفيات نتيحة الفيروس، وسجلت الدولة انخفاضا ملحوظا في عدد المصابين"، مضيفا"مستمرون في توسيع نطاق الفحوصات، وشارفنا على الوصول إلى 90 مليون فحص على مستوى الدولة".