التغير المناخي يخلف أثارا متفاوتة في إفريقيا

جنيف - (د ب أ):

أشار تقرير إلى أن التغير المناخي يفاقم من أزمة الجوع في إفريقيا، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة والطقس الأكثر تطرفا والتغيرات في هطول الأمطار تدفع الأشخاص للهروب من منازلهم.

وجاء في تقرير جديد شاركت فيه أجهزة متعددة، بالتنسيق مع المنظمة العالمة للارصاد الجوية والاتحاد الإفريقي وشركاء أخرين في جنيف أن " تغير أنماط تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة تطرف الطقس، كلها عوامل ساهمت في تصاعد انعدام الأمن الغذائي، والفقر والنزوح في إفريقيا عام 2020 بالإضافة إلى الأزمة الاجتماعية-الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة كورونا".

وأشار التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء إلى أن القارة تضررت بصورة متفاونة من الفيضانات وموجات الجفاف والانهيارات الأرضية.

وقال بيتيري تالاس رئيس المنظمة الدولية للارصاد الجوية إن "الانكماش السريع لآخر الأنهار الجليدية المتبقية في شرق إفريقيا، والمتوقع أن تذوب كليا في المستقبل القريب، يشير إلى تغير وشيك في نظام الأرض غير قابل للرجوع إلى ما كان عليه من قبل".

وأضاف تالاس، قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر المناخ العالمي في جلاسجو، أن هذا التطور يوضح الحاجة الماسة للحد من الانبعاثات الغازية، وبذل المزيد من الجهد لحماية المناخ وتخصيص مزيد من الأموال لعمليات التكيف.

وأشار التقرير إلى أن الشعور بالاحتباس الحراري وتداعياته أقوى في إفريقيا مقارنة بالمعدل العالمي.

ويشار إلى أن عام 2020 كان ضمن أكثر عشرة أعوام دفئا منذ بدء جمع البيانات.