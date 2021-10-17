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ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 40

12:54 م الأحد 17 أكتوبر 2021
ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 40

فيضانات في الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب انهيارات أرضية وفيضانات، ناجمة عن العاصفة "كومباسو" في الفلبين إلى 40 قتيلا، فيما لا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين، طبقا لما ذكرته الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، الأحد.

وأضافت الهيئة أن أكثر من 43 ألف شخص، نزحوا بسبب العاصفة، الأسبوع الماضي، بينما تضرر 7399 منزلا على الأقل.

وسجل إقليم "الوكوس سور" الشمالي أعلى عدد من القتلى وهو 14، معظمهم بسبب الفيضانات العارمة، بينما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين هناك.

ولقي تسعة أشخاص حتفهم في إقليم "بينجويت" القريب، معظمهم بسبب انهيارات أرضية، بينما لقي سبعة أشخاص حتفهم بسبب انهيارات أرضية وصعق كهربائي وغرق في إقليم "بانجاسينان".

وغرق خمسة أشخاص بسبب فيضانات في إقليم "بالاوان" الغربي، بينما لقي خمسة أشخاص حتفهم في إقاليم "الوكوس نورت" و"كاجايان" و"لا يونيون" الشمالية.

وقالت الهيئة إن الأضرار التي لحقت بالزراعة والبنية التحتية تقدر قيمتها بأكثر من 22ر3 مليار بيزو(5ر64 مليون دولار).

يشار إلى أن الأرخبيل الفلبيني يتعرض لـ 20 إعصارا استوائيا سنويا في المتوسط.

الفلبين الانهيارات الأرضية الفيضانات عاصفة كومباسو

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