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واشنطن تدين التصعيد العسكري للحوثيين حول محافظة مأرب في اليمن

11:19 م السبت 16 أكتوبر 2021
واشنطن تدين التصعيد العسكري للحوثيين حول محافظة مأرب في اليمن

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد العسكري لجماعة أنصار الله الحوثية حول محافظة مأرب شرقي اليمن، مشيرة إلى أن ذلك يظهر استخفافا صارخا بسلامة المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان مساء اليوم السبت إن الحوثيين يعيقون حركة الأشخاص ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى 35 ألف من سكان مديرية العبدية في محافظة مأرب.

وأضاف المتحدث أن هجوم الحوثيين على مأرب زاد من سوء الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن وتسبب في نزوح المزيد من المدنيين.

وأوضح برايس أن الولايات المتحدة تحث الحوثيين على السماح على الفور بالمرور الآمن للمدنيين والجرحى والمساعدات المنقذة للحياة .

كما أعرب برايس عن استعداد واشنطن للتعاون مع شركائها في تقديم المساعدات العاجلة لسكان محافظة مأرب.

وكان محافظ مأرب، سلطان العرادة قال إن أبناء مديرية العبدية يتعرضون لإبادة جماعية على يد ميليشيا الحوثي، مطالباً بموقف دولي حازم وقرارات جريئة "لتصنيفها جماعة إرهابية".

ولفت العرادة إلى ما تقوم به ميليشيا الحوثي من هجوم عسكري مستمر تجاه مأرب منذ عام 2015، والتصعيد المتواصل منذ أكثر من عامين سعياً منها في تحقيق بعض المكاسب الميدانية، "مستغلة التراخي غير المبرر للمجتمع الدولي تجاه الجرائم والتصعيد الخطير والانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين في المحافظة التي تضم ملايين النازحين".

وزارة الخارجية الأمريكية اليمن الحوثيين

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