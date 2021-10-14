الإمارات وكوريا الجنوبية تعلنان "بيان نوايا" مشتركا لبدء محادثات شراكة اقتصادية شاملة

أبوظبي - (أ ش أ):

بحثت الإمارات وكوريا الجنوبية إمكانية الشروع في محادثات بشأن إبرام اتفاقية لتعزيز صلات التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار بينهما.. وأعلنتا عن "بيان نوايا" مشترك لبدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية مع وفد رسمي رفيع المستوى من كوريا الجنوبية برئاسة يو هان-كو وزير التجارة .

وقال الزيودي "نواصل العمل على ترسيخ مكانة الإمارات؛ لتظل مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية عبر تنفيذ خطط توسيع تجارتنا مع مجموعة مختارة من الأسواق العالمية المؤثرة من بينها كوريا الجنوبية التي تعد شريكا تجاريا واستثماريا نشطا للدولة، وتجمعنا بها أهداف مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلدين الصديقين".

وأضاف: يعتبر سعينا اليوم /الخميس/ لإطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خطوة إلى الأمام لتحقيق رؤية الإمارات وقيادتها الهادفة إلى إقامة شراكات متبادلة المنافع تخلق وظائف وفرصا استثمارية جديدة تحقق النمو الاقتصادي المستدام بما يعود بالخير على الجميع في المنطقة والعالم".

وأكد الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعتزم الإمارات إبرامها مع ثماني دول - كمرحلة أولى - تعزز مكانتها بوابة لتدفق التجارة والاستثمار في سوق متنام يمتد من غرب أفريقيا وحتى شرق آسيا متضمنا أوروبا الشرقية.

من جانبه أكد يو هان- كو أن الإمارات تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين وأكبر المستثمرين في كوريا باعتبارهما شريكين استراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وقال : " نعتزم توسيع هذه الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة والطاقة النووية، ونؤمن بأهمية هذا التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية التي تعد مجالات واعدة.